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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (106)

В ближайшие годы улицы Ломоносова и Ереванскую ремонтировать не будут

В список улиц, реконструкция или ремонт которых запланированы на 2018-2019 годы, Ломоносова и Ереванская не значатся. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт же улицы Кривоносова, по их данным, запланирован на 2019 год. Дорожные работы произведут на участке между улицами Толстого и Тойгонбаева в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».

Напомним, читатели присылали на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии улиц, которым требуется ремонт.

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