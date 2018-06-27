В ближайшие годы улицы Ломоносова и Ереванскую ремонтировать не будут

В список улиц, реконструкция или ремонт которых запланированы на 2018-2019 годы, Ломоносова и Ереванская не значатся. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

Ремонт же улицы Кривоносова, по их данным, запланирован на 2019 год. Дорожные работы произведут на участке между улицами Толстого и Тойгонбаева в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека».

Напомним, читатели присылали на WhatsApp ИА «24.kg» фотографии улиц, которым требуется ремонт.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.