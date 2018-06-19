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Агент 024

Тандыры в 9-м микрорайоне проверят на законность

В Бишкеке тандыры в 9-м микрорайоне проверят на законность. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии.

По информации руководства Октябрьской районной администрации, в ближайшее время рабочая комиссия в составе представителей соответствующих городских служб выедет на место для выяснения законности установки и использования тандыров.

«Каждый день с 2.00-2.30 до 4.30-5.30 невозможно спать. Я не знаю, что они жгут, но спать ночью невозможно: удушливый запах», — написал бишкекчанин накануне.

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