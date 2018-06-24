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Мгновения жизни. Каньоны Конорчека и нарынский Таш-Рабат

За окном воскресенье, значит, пора отправляться в очередное виртуальное путешествие по Кыргызстану. Мы и наши постоянные авторы собрали фотографии из самых разных уголков республики.

Начнем с одного из самых популярных среди местных жителей и туристов Ала-Арчинского ущелья, расположенного неподалеку от Бишкека. Фотографию там сделал Ильнур Набиев.

Фото Ильнура Набиева. Ала-Арчинское ущелье

Теперь двинемся на восток. Первую остановку сделаем достаточно быстро — в районе Токмака. Именно там и сфотографировал пруд Орынбек Асилбаев. По его словам, это место в народе прозвали Трехозеркой.

Фото Орынбека Асилбаева. Пруд в Токмаке

Немного задержимся в районе Токмака, тем более здесь есть на что посмотреть. Например, окрестности села Маданият, которые запечатлела Асель Кулова.

С помощью же Владислава Ногая полюбуемся еще одной известной в республике достопримечательностью, которая находится в районе Токмака. Это башня Бурана.

Еще один наш постоянный автор — Евгений — прислал фото водопада, но, к сожалению, так и не ответил, где он находится. Предположим, что в Кегетинском ущелье. Или в районе Белогорки.

Фото Евгения. Зажатый в скалах водопад

Немного помучившись неизвестностью, продолжаем движение на восток. В районе Боома находятся нереально красивые каньоны Конорчека. Если кто не знал, любуйтесь тем, как их увидела Наталья Азарова.

Так мы потихоньку и добрались до Иссык-Куля. А именно до Тонского района, где побывал еще один наш постоянный автор — Мамасалы Ташматов.

Заглянем сегодня и в Нарынскую область. Она не менее красива, чем другие регионы Кыргызстана, вот только попадает в наши выпуски не так часто. Ситуацию решил исправить Наиль Халилов.

Продолжит тему с Нарынской областью Арстан Кадыров, побывавший в ущелье Шор-Суу и не забывший поделиться увиденным с читателями ИА «24.kg».

Путешествие сегодня выдалось насыщенным. Естественно, таким оно не вышло бы без помощи наших как постоянных, так и новых авторов. Надеемся, вам понравилось. Мы же готовимся к новым открытиям!

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0555312024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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