Мгновения жизни. Облака, пристань и хмурый Иссык-Куль

На прошлой неделе мы путешествовали по югу Кыргызстана, сегодня же решили посвятить выпуск только жемчужине нашей страны — озеру Иссык-Куль. Сколько бы туда мы ни ездили, сколько бы ни фотографировали, он настолько неповторим, что смотреть на него можно бесконечно и не найти одинаковых видов.

Начнем же с менее изученного южного берега. Именно там сделал фотографии Ильнур Набиев, которыми и решил поделиться ими со всеми читателями ИА «24.kg».

Наш постоянный автор Орынбек Асилбаев обратил внимание на прекрасные облака, которыми так часто покрыто небо над Иссык-Кулем. Ими можно, как и озером, любоваться часами.

Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов также любовался озером и поделился с нами своими впечатлениями. Небо, волны, берег — все неповторимое.















Проедем дальше основных туристических мест и вместе с Адреем Колесниковым прогуляем по его родному поселку Пристань-Пржевальск, который находится недалеко от города Каракола.























В завершение вспомним, что Иссык-Куль прекрасен в любую погоду. И даже частые дожди не могут испортить настроение и впечатлений. Что и демонстрирует фотография Станислава Епифанцева.

Фото Станислава Епифанцева. Иссык-Куль после дождя

Наверняка мы еще не раз вернемся на наше прекрасное озеро в выпусках рубрики «Мгновения жизни». К тому же впереди отпуска, и наверняка наши читатели будут удивлять нас вновь и вновь. И признаемся: мы совсем не против!

Читайте по теме Мгновения жизни. Пирамида в Чичкане и спокойная Токтогулка

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в, электронную почтуили редакционный номер

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!