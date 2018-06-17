Мгновения жизни. Облака, пристань и хмурый Иссык-Куль

На прошлой неделе мы путешествовали по югу Кыргызстана, сегодня же решили посвятить выпуск только жемчужине нашей страны — озеру Иссык-Куль. Сколько бы туда мы ни ездили, сколько бы ни фотографировали, он настолько неповторим, что смотреть на него можно бесконечно и не найти одинаковых видов.
Начнем же с менее изученного южного берега. Именно там сделал фотографии Ильнур Набиев, которыми и решил поделиться ими со всеми читателями ИА «24.kg».
Еще один наш постоянный автор Мамасалы Ташматов также любовался озером и поделился с нами своими впечатлениями. Небо, волны, берег — все неповторимое.
Проедем дальше основных туристических мест и вместе с Адреем Колесниковым прогуляем по его родному поселку Пристань-Пржевальск, который находится недалеко от города Каракола.
В завершение вспомним, что Иссык-Куль прекрасен в любую погоду. И даже частые дожди не могут испортить настроение и впечатлений. Что и демонстрирует фотография Станислава Епифанцева.
Наверняка мы еще не раз вернемся на наше прекрасное озеро в выпусках рубрики «Мгновения жизни». К тому же впереди отпуска, и наверняка наши читатели будут удивлять нас вновь и вновь. И признаемся: мы совсем не против!
Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.
Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!