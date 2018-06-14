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Жители села Аламудун просят восстановить пешеходный переход

Нарисовать зебру просят жители села Аламудун. Александра Денисова разместила сообщение в группе «Черный список» в социальной сети Facebook.

По ее словам, недавно на улице Алма-Атинской в селе Аламудун чертили разделительные полосы на дороге. В районе малого Чуйского канала (между ГЭС-2 и базаром «Чекиш-Ата») когда-то была пешеходная дорожка.

«С одной стороны до сих пор установлен знак пешеходного перехода. А на противоположной его просто снесли. На месте пешеходного перехода теперь разделительные полосы. Рядом два детских сада. Ежедневно родителям и детям, да и всем людям приходится на свой страх и риск переходить дорогу. До ближайших светофоров (вправо и влево около 1000 метров). Были случаи, когда сбивали людей. Надо восстановить пешеходную полосу, знаки, а возможно, поставить маленький пешеходный светофор с желтым мигающим светом», — написала она.
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