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Агент 024

Жители улицы Турусбекова просят установить лежачий полицейский

Бишкекчане просят установить лежачий полицейский возле школы №2 на улице Турусбекова (пересекает Рыскулова). Об этом они написали на WhatsApp ИА «24.kg».

«Дорогу отремонтировали, а переход забыли. Каждый день столько детей здесь проходят! Очень опасно, машины летают и днем, и ночью», — написал читатель.

Он сообщил: у жителей есть письмо от ГУОБДД о том, что в этом месте должен быть лежачий полицейский.

О том, что после ремонта улицы Турусбекова пешеходные переходы остались незавершенными, ИА «24.kg» писало месяц назад. Тогда в мэрии ответили, что работы на стадии завершения, а дорожную разметку нанесут в течение мая.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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