Перенос учебного года. Решение пока не принято, а уроки продлили до 30 мая

«В кантской средней школе № 4 продлили учебу до 30 мая из-за того, что следующий учебный год начнется с 10 сентября», — сообщили ИА «24.kg» читатели.

«Дети уже сдали учебники, на 25 мая назначена торжественная линейка по случаю праздника Последнего звонка, но уроки продлятся до 30 мая. Хотя школьникам еще официально не объявляли о переносе учебного года с 1 на 10 сентября. Кстати, зимой за продленные из-за сильных морозов каникулы дети отучились по субботам», — отметили родители учащихся.

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В Министерстве образования и науки подчеркнули, что окончательное решение о переносе учебного года не принято. Ведомство только готовит официальное заключение для аппарата правительства.

«В этом учебном году все идет по плану. Продлить учебу до 30 мая не могли. Есть один момент, из-за которого возникли вопросы. Поскольку были длинные зимние каникулы, девятиклассники учатся после Последнего звонка еще три дня. Все остальные классы должны завершить учебу вовремя», — отметили в министерстве.