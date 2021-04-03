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Общество

Спасатели выловили двухметрового питона из унитаза в Таиланде

В таиландской провинции Самутпракан двухметровый питон непонятным образом забрался в унитаз одного из домов. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина по имени Сомчай заметил пресмыкающиеся только после того, как сел на унитаз. «Сажусь и чувствую, что в меня что-то уперлось. Тогда я посмотрел вниз и увидел змею», — рассказал он.

Сначала мужчина надеялся, что сможет прогнать питона струей чистящего средства, но тот не сдвинулся с места. И тогда он вызвал специалистов, которые справились с задачей и вывезли пресмыкающиеся за пределы деревни, после осмотра отпустили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188722/
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