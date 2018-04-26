Пообещали и забыли? По улице Баялинова в Бишкеке вырубают деревья

По улице Баялинова (бывшая Ленинградская) в Бишкеке вырубают деревья. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Строители нарисовали тротуары, арык, и все, что подпадает: деревья, кустарники и даже столб, сносят. Хотя с точки зрения здравого смысла их можно было и обойти. Даже не знаем, кого просить о помощи», — возмутились местные жители.Ранее начальник столичного Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев заявлял : «Если в ходе реконструкции дорог под снос подпадает более 5 деревьев, то мы будем искать пути решения».

«В частности, такое решение принято по Ленинградке, где планируется реконструировать более 2,5 километра — от Советской до Ганди», — говорил он.

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