01:41
USD 68.57
EUR 83.67
RUB 1.11
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (51)

Пообещали и забыли? По улице Баялинова в Бишкеке вырубают деревья

По улице Баялинова (бывшая Ленинградская) в Бишкеке вырубают деревья. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

«Строители нарисовали тротуары, арык, и все, что подпадает: деревья, кустарники и даже столб, сносят. Хотя с точки зрения здравого смысла их можно было и обойти. Даже не знаем, кого просить о помощи», — возмутились местные жители.
Ранее начальник столичного Управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев заявлял: «Если в ходе реконструкции дорог под снос подпадает более 5 деревьев, то мы будем искать пути решения».

«В частности, такое решение принято по Ленинградке, где планируется реконструировать более 2,5 километра — от Советской до Ганди», — говорил он.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Возле Ала-Арчинского водохранилища вырубают деревья. Обещают разбить сад
Никто не пострадает. Мост возле школы № 48 починили
«Агент 024»: Обочины по улице Курманджан Датки застраивают
Высаживать деревья под линиями электропередачи не рекомендуют энергетики
Парковка или сад? Спор жителей многоэтажки дошел до милиции
Кто рубит деревья в Бишкеке. Отвечает Зеленхоз
Берег западного БЧК забетонируют, чтобы спасти от подтопления жилые дома
Выпускной в школе. Родственники учащихся снова жалуются на сборы
Митинг в Бишкеке. Участники требуют ввести прямые выборы мэра столицы
Митинг в Бишкеке. Горожане требуют отставки мэра Албека Ибраимова
Популярные новости
Бишкечане считают оскорбительным рекламный щит на&nbsp;Южной магистрали Бишкечане считают оскорбительным рекламный щит на Южной магистрали
Драка в&nbsp;ГРС. Мужчины не&nbsp;поделили место в&nbsp;очереди Драка в ГРС. Мужчины не поделили место в очереди
Мусоровоз против &laquo;Лексуса&raquo;. В&nbsp;Бишкеке произошло ДТП Мусоровоз против «Лексуса». В Бишкеке произошло ДТП
Мгновения жизни. Кыргызстан с&nbsp;высоты птичьего полета и&nbsp;прекрасная Айгуль-Таш Мгновения жизни. Кыргызстан с высоты птичьего полета и прекрасная Айгуль-Таш
Бизнес
Продолжается акция &laquo;Великая Победа&raquo; для абонентов MegaCom Продолжается акция «Великая Победа» для абонентов MegaCom
В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам В свой день рождения MegaCom дарит подарки абонентам
Кыргызтелеком: Снижение цены на&nbsp;Интернет сэкономит около $1&nbsp;миллиона в&nbsp;год Кыргызтелеком: Снижение цены на Интернет сэкономит около $1 миллиона в год
Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана Toyota поддержит олимпийскую сборную Кыргызстана