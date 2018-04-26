Американец забыл о лотерейном билете с выигрышем в $4 миллиона

Житель американского города Честерфилда Джефф Кретцер нашел в ящике своего стола забытый лотерейный билет с выигрышем в $4 миллиона. Об этом сообщило издание UPI.

После покупки Джефф Кретцер принес лотерейный билет домой, спрятал в стол, чтобы не потерять, и забыл об этом. Через месяц он заметил его в ящике и решил проверить выигрыш.

По словам мужчины, сначала ему показалось, что надпись под защитным слоем сообщила о выигрыше в $4 тысячи. «Как мило», — подумал он. Изучив билет внимательнее, Джефф Кретцер понял, что ошибся, выигрыш в тысячу раз выше.

«Я был поражен, — утверждает он. — Я просто не могу описать этот момент».

Магазин, продавший Джеффу Кретцеру билет, получит $10 тысяч в качестве поощрения от организаторов лотереи.