Парковки в Бишкеке: Возле МИД машины бросают на пешеходном переходе

Машины возле здания МИД Кыргызстана бросают на пешеходном переходе и проезжей части. Фотографии неправильно припаркованных автомобилей ИА «24.kg» прислал читатель.

Автомашина BMW припаркована на пешеходном переходе на улице Абдумомунова возле Министерства иностранных дел.

Еще один водитель оставил авто на проезжей части на этой же улице.

Читатели надеются, что ГУОБДД примет меры в отношении нарушителей.

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