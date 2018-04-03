Последствия забастовки. В селе Кайырма из-за забастовки дети не ходят в школу

В селе Кайырма Аламудунского района дети второй день не посещают школу, которая находится в соседнем аиле. Об этом ИА «24.kg» сообщили местные жители.

По их словам, маршрутка № 360 второй день не выходит на линию. Именно на ней дети добираются в школу и обратно — домой.

Из-за забастовки школьники вынуждены пропускать занятия.

Владельцы фирм-перевозчиков заявили ИА «24.kg», что вывели микроавтобусы на линии и забастовка фактически завершена. Однако, по данным мэрии Бишкека, сегодня на линии вышла лишь 1 тысяча 400 бусов из более чем 2 тысяч 500.

Накануне не вышли на работу маршрутки. В Бишкеке случился транспортный коллапс. Сегодня, как отмечают горожане, так же затрудительно добраться из одного конца столицы в другой. Маршруток на линиях нет.