В городе Ош продолжается снос незаконных построек вдоль канала Кайырма

В Оше продолжается снос незаконных построек вдоль канала Кайырма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на берегах канала Кайырма, протекающего по улице Суюмбаева в микрорайоне «Достук», ведутся работы по расчистке от дикорастущих кустарников и деревьев, а также идут снос и вскрытие сооружений, возведенных на заповедной территории вдоль водотока.

Напомним, месяц назад мэр южной столицы Женишбек Токторбаев провел рейд, в ходе которого проверили незаконные постройки, выходящие за красную линию. На участке набережной канала Кайырма выстроили кафе и торговые павильоны, часть из них — прямо в водоохранной зоне.