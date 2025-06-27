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Общество

В городе Ош продолжается снос незаконных построек вдоль канала Кайырма

В Оше продолжается снос незаконных построек вдоль канала Кайырма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на берегах канала Кайырма, протекающего по улице Суюмбаева в микрорайоне «Достук», ведутся работы по расчистке от дикорастущих кустарников и деревьев, а также идут снос и вскрытие сооружений, возведенных на заповедной территории вдоль водотока.

Напомним, месяц назад мэр южной столицы Женишбек Токторбаев провел рейд, в ходе которого проверили незаконные постройки, выходящие за красную линию. На участке набережной канала Кайырма выстроили кафе и торговые павильоны, часть из них — прямо в водоохранной зоне.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334367/
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