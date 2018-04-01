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Мгновения жизни. Цветущий Ош и перевал Кууакы

Мы собрали очередную подборку из присланных читателями фотографий. В них вся красота нашего Кыргызстана, его самых отдаленных уголков. Сегодня начнем путешествие с юга республики — города Ош.

Снимки южной столицы прислала одна из постоянных авторов нашей рубрики — Жумагуль Тентиева.

На город сверху посмотрели, а теперь спустимся с Сулайман-Тоо. «Хочу поделиться своими фотографиями, они сделаны в микрорайоне «Ак-Тилек» города Ош: расцвели абрикос, миндаль, нарциссы», — написал Мамасалы Ташматов.

Теперь двинемся на север республики. По пути заглянем на прекрасное озеро Сары-Челек и в его окрестности, которые запечатлел наш читатель Улан. Уговорить его назвать фамилию мы не смогли.

Ну а как можно проехать мимо Токтогулки и не остановиться там хотя бы на минутку? Именно так и сделал еще один наш постоянный автор — Асилбек Орынбаев.

По дороге заглянем в Таласскую область. И здесь не миновать известного перевала Отмок. Его запечатлел Сабыр Телемишев.

Фото Сабыра Телемишева. Перевал Отмок

Преодолев перевал, попадаем на родину Манаса — в Таласскую область. Мы уже не раз публиковали снимки оттуда Айбека Султанова. Сегодня он вновь в нашей рубрике с фотографиями из ущелья Беш-Коль.

Далее следуем на запад, в сторону Иссык-Кульской области. Полюбуемся водопадом в ущелье Чонкурчак, запечатленным Натальей Азаровой.

Фото Натальи Азаровой. Водопад в Чонкурчаке

Обязательно заглянем и на Иссык-Куль. Тем более что в последнее время мы стараемся — и в этом нам помогают читатели — публиковать больше снимков не столь известных, но не менее красивых мест вокруг озера. На этот раз такие кадры снял в Тонском районе Азиз Момункулов.

И напоследок заглянем в Нарынскую область. Вернее, на перевал Кууакы, который ведет из Кочкорки в Боом. Его интересные фотографии прислал Таалай Абдраимов.

Надеемся, вам понравилось наше очередное путешествие по Кыргызстану. Пока вы наслаждаетесь красотой нашей республики, мы уже готовим очередной выпуск рубрики и ждем ваших историй.

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Обязательно укажите свои имя и фамилию или автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы по воскресеньям публикуем на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!
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