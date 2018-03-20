В городе Ош паркуются прямо на разделительной полосе

На пересечении улиц Масалиева и Ленинградской в Оше водители оставляют машины на разделительной полосе. Об этом ИА «24.kg» сообщил читатель.

«Вот такая у нас стоянка уже много лет. Чтобы повернуть налево, нужно выворачивать со второй, а иногда с третьей полосы. Эвакуаторы, сюда, пожалуйста», — написал житель южной столицы.

Напомним, в Оше начали принудительно эвакуировать машины. На 18 перекрестках установлены дополнительные знаки об эвакуации автомобилей в местах, где остановка и стоянка запрещены.

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