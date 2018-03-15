Земельные войны. Президента просят остановить рейдерский захват и снос гаражей

Члены кооператива, расположенного на улице Айтматова в Бишкеке, обратились к президенту страны с просьбой прекратить рейдерский захват их собственности и остановить снос гаражей.

В своем письме главе государства они отмечают, что с 2014 года кооператив судится с мэрией столицы и Управлением землепользования Бишкека, отстаивая право существовать на этом участке земли.

Отмечается, что суды двух инстанций признали права кооператива занимать участок (решения Бишкекского городского суда по делу № КБ-119/14-АД от 12 мая 2014 года, Межрайоннного суда Бишкека по делу № АД-151/17 мбс5 от 21 августа 2017 года, вступившие в законную силу) и обязали Управление землепользования мэрии признать права на эту землю в полном объеме. Однако муниципалитет с данным исходом дел не согласился и обратился с апелляцией в Верховный суд.

«Пока апелляция еще не рассмотрена, следовательно, предыдущие решения судов остаются в силе. Но Управление землепользования города Бишкека 5 марта 2018 года начало принудительное освобождение этого земельного участка. Было вывезено несколько гаражей, удалена часть ограждения кооператива. При этом никто из должностных лиц не удосужился внятно объяснить, куда эти гаражи были вывезены и какова их дальнейшая судьба. Должностными лицами не было предъявлено ни одного правоустанавливающего документа на совершение подобных действий — только отговорки и устные ссылки на якобы существующие решения и постановления», — отмечают владельцы гаражей.

Они считают, что тем самым столичные власти, игнорируя статью 100 Конституции КР об обязательности к исполнению всеми лицами, органами и структурами вступивших в законную силу актов и решений судов, по сути, осуществляют рейдерский захват их собственности.

Наш кооператив, созданный еще по постановлению Совета министров Киргизской ССР, находится на этой территории с 70-х годов прошлого века, многие гаражи передаются из поколения в поколение. Владельцы гаражей

Начальник отдела Управления капитального строительства мэрии Бишкека Айдар Апсеметов объяснил, что через территорию гаражей пройдет дорога до улицы Льва Толстого.

«Данный проект разработан на основании генерального плана города. В имеющихся у собственников документах черным по белому написано, что земля находится «во временном пользовании». Это муниципальная земля, которую гаражный кооператив арендует. В документах прописан пункт, согласно которому они должны освободить территорию при первом же запросе государства», — отметил он.

Глава Свердловского района Бишкека Самарбек Болотбеков объяснил, что руководство данного кооператива своевременно получило несколько уведомлений о необходимости демонтажа гаражей в рамках реконструкции дороги. Последнее уведомление было вручено в феврале, однако руководство гаражного кооператива не довело до сведения самих владельцев гаражей.

«Это гаражи союза водителей. В Свердловском районе у них несколько земельных участков. Все они являются муниципальными», — отметил он.

Хотелось особенно подчеркнуть: это не рейдерский захват, участок изымается законно, исключительно для строительства дороги. Самарбек Болотбеков

Чиновник также ответил на вопрос, касающийся компенсации владельцам гаражей. По его словам, возможности выделить какой-либо взамен другой участок в том районе невозможно, свободных просто нет.

«У союза водителей есть другие участки в Свердловском районе, возможно, они могут решить внутри своей организации вопрос о переносе туда этих гаражей. Если договориться не удастся, могут обратиться и к нам. Мы, конечно, рассмотрим их просьбу», — сказал Самарбек Болотбеков.

По его словам, суд не передавал гаражному кооперативу право на земельный участок. Оспаривалось решение комиссии об отказе в рассмотрении их заявления и продления аренды.

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Планы на улицу Айтматова у столичного муниципалитета большие. В этом году отремонтируют участок от улицы Туголбай-Аты до Жибек Жолу. Строительство моста через реку Аламедин позволит продлить улицу Токтогула до улицы Айтматова.

Это не первый случай противостояния муниципалитета и горожан за места для автомобилей. Ранее в социальной сети Facebook написала пользователь Айжан Сатыбекова, что мэрия и ОАО «Бишкектеплосеть» хотят забрать землю.

Однако в муниципалитете отметили, что передача участка произошла на законных основаниях. У «хозяев» стоянки давно истек срок аренды — еще в 2007 году.