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Агент 024

Запах по всему дому. Жители жалуются на новую пиццерию

Жители дома на пересечении улиц Тоголока Молдо и Токтогула возмущены незаконным открытием пиццерии Papa John’s в многоквартирном доме, не предназначенном для общепита.

Как они сообщили ИА «24.kg», разрешения от жильцов у пицецерии нет.

Организаторы разрушили капитальную стену для вытяжки в общую шахту жильцов. Во-первых, это опасно, во-вторых, запах еды из заведения распространяется по всему дому, отметили жильцы.

Заявления они подали во все инстанции. Они намерены закрыть открывшуюся точку общепита.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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