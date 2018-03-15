Запах по всему дому. Жители жалуются на новую пиццерию

Жители дома на пересечении улиц Тоголока Молдо и Токтогула возмущены незаконным открытием пиццерии Papa John’s в многоквартирном доме, не предназначенном для общепита.

Как они сообщили ИА «24.kg», разрешения от жильцов у пицецерии нет.

Организаторы разрушили капитальную стену для вытяжки в общую шахту жильцов. Во-первых, это опасно, во-вторых, запах еды из заведения распространяется по всему дому, отметили жильцы.

Заявления они подали во все инстанции. Они намерены закрыть открывшуюся точку общепита.

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