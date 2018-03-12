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Агент 024

В Панфиловском районе грунтовые воды подтапливают обелиск памяти погибших в ВОВ

В селе Панфиловском одноименного района Чуйской области грунтовые воды подтапливают обелиск памяти погибших в годы ВОВ. Об этом ИА «24.kg» сообщили читатели.

По их данным, в центре села два памятника — генералу Ивану Панфилову и стела памяти погибших в годы ВОВ. Примерно десять лет назад грунтовые воды уже подтапливали памятник герою. Он начал наклоняться. Тогда решением местной власти вокруг памятника посадили тополя и прокопали дренажный арык. Вода ушла.

«За эти годы арык заилился. Его фактически и не чистят вовсе. Как только потеплело, практически вся территория вокруг обелиска памяти погибшим в ВОВ оказалась в воде. Через дорогу, там, где стоит памятник Ивану Панфилову, тоже поднялись грунтовые воды. Если не принять меры, то памятники могут разрушиться», — рассказали читатели.

Из Панфиловского района призваны на фронт 4 тысячи 220 человек. Из них вернулись 3 тысячи 13. Памятник Ивану Панфилову установили в районе еще в 1942 году. С того же времени район носит имя Героя Советского Союза.

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