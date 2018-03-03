Битву тигра и медведя сняли на видео в Индии

Редкие кадры из жизни дикой природы удалось запечатлеть в Национальном парке Тадоба в индийском штате Махараштра. Посетители заповедника стали свидетелями схватки бенгальского тигра и медведя-губача.

По словам очевидцев, тигр напал на медведицу с детенышем, которая пришла на водопой. Полосатый хищник повалил медведицу и прижал ее к земле, пытаясь прокусить шею. Однако густая шерсть послужила хорошей защитой.

Медведице удалось вырваться. Защищая детей, она не только выстояла, но и перешла в наступление. В конце ролика видно, как тигр отступает.