Бишкекчане не могут определиться, стрелять собак или нет.

«Почему у нас можно так просто прийти и почти в подъезде убить собаку, которую они сами вытащили оттуда? Собакам сделали вольер и будки при дворе. Жили они там два года», — возмущена пользователь Facebook Anna Brizgalova.

При этом читатель ИА «24.kg» сообщил о случаях нападения собак на детей в районе улиц Уральской и Тифлисской и попросил соответствующие органы принять меры.

«Если собака находится на улице без намордника, поводка и ошейника, она считается бродячей и подлежит отстрелу. Убираем только по заявкам, к нам обращаются домкомы и квартальные. С другой стороны, если кого-то укусят, опять «Тазалык» виноват, потому что вовремя не произвел отстрел», — пояснил ранее ИА «24.kg» глава МП «Тазалык» Рыспек Сарпашев.

В 2017 году «Тазалык» отстрелил в Бишкеке 11,8 тысячи собак.

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