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Агент 024

«Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину

«На пересечении проспекта Чуй и улицы Ибраимова из окон последних этажей валит черный дым и стоит едкий запах горящей резины», — сообщили ИА «24.kg» читатели.

По их словам, проходя сегодня утром мимо улицы Ибраимова и проспекта Чуй, они почувствовали запах резины. Черный дым выходит из трубы многоэтажного здания. 

«Наш город и так задыхается, а тут такое творится!» — возмущены читатели. 

Напомним, в начале января бишкекчане все чаще стали жаловаться на загрязненность воздуха в столице. Премьер-министр призвал принять срочные меры, чтобы снизить количество вредных веществ в городской атмосфере. Но ситуация пока не изменилась.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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