00:37
-5
USD 68.90
EUR 84.55
RUB 1.18
Агент 024

«Агент 024»: Лошади продолжают разгуливать по Бишкеку

«По Южной магистрали бегают лошади. Чуть не сбили», — сообщили на WhatasApp ИА «24.kg» читатели.

По их информации, животных видели сегодня в первой половине дня на дороге в районе пересечения Южной магистрали и проспекта Айтматова.

Отметим, ранее пользователи уже сообщали, что видели лошадей в столице — сначала на Южной магистрали, потом на улице Ахунбаева. Однако позже в МВД сообщили, что обнаружили семь лошадей. Они гуляли возле домов на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева. Установить их владельца пока не удалось.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
Ссылка:
просмотров: 1061
Версия для печати
Материалы по теме
«Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
«Тазалык» вывозит грязный снег с центральных улиц в городской сквер
Поймали не всех. Спайсы рекламируют и в подъездах бишкекских домов
На улице Т.Фрунзе вновь днем горит свет
Опять лошади в Бишкеке. Теперь на улице Ахунбаева
В городе Ош парень присвоил забытые бабушкой в кассе банка деньги
Бишкекчане начали получать счета за отопление без перерасчета
Снег из русла Ала-Арчи сваливают неподалеку на саженцы деревьев
В городе Канте прорвало водопровод. Починить не могут уже 10 дней
Лабрадор спас олененка и стал героем Интернета
Популярные новости
Элитный дом в&nbsp;Бишкеке строят с&nbsp;нарушениями техники безопасности Элитный дом в Бишкеке строят с нарушениями техники безопасности
&laquo;Агент 024&raquo;: В&nbsp;центре Бишкека в&nbsp;многоэтажном доме жгут резину «Агент 024»: В центре Бишкека в многоэтажном доме жгут резину
Мгновения жизни. Чуйский закат и&nbsp;иссык-кульская Сказка Мгновения жизни. Чуйский закат и иссык-кульская Сказка
Коту отомстили, помыв им&nbsp;машину. &laquo;Мстителей&raquo; ищет милиция Коту отомстили, помыв им машину. «Мстителей» ищет милиция
Бизнес
Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков Чем удивить в День влюбленных? Несколько вариантов умных подарков
MegaCom активно совершенствует качество сети MegaCom активно совершенствует качество сети
SMS-голосование и&nbsp;сбор подписей как инструмент давления и&nbsp;лоббирования SMS-голосование и сбор подписей как инструмент давления и лоббирования
Счета БТА Банка теперь и&nbsp;в&nbsp;Landesbank Baden-W&uuml;rttemberg! Счета БТА Банка теперь и в Landesbank Baden-Württemberg!