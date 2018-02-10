«Агент 024»: Лошади продолжают разгуливать по Бишкеку

«По Южной магистрали бегают лошади. Чуть не сбили», — сообщили на WhatasApp ИА «24.kg» читатели.

По их информации, животных видели сегодня в первой половине дня на дороге в районе пересечения Южной магистрали и проспекта Айтматова.

Отметим, ранее пользователи уже сообщали, что видели лошадей в столице — сначала на Южной магистрали, потом на улице Ахунбаева. Однако позже в МВД сообщили, что обнаружили семь лошадей. Они гуляли возле домов на пересечении улиц Ахунбаева и Малдыбаева. Установить их владельца пока не удалось.

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