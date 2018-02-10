В Швеции девочка на ледянке сбила директора школы во время интервью

В Швеции девочка, ехавшая с горы на ледянке, сбила директора школы. Об этом сообщил телеканал SVT.

Отмечено, что в тот момент директор языковой школы города Умео давала телевизионное интервью. Она рассказывала о возможностях, доступных для студентов, приезжающих в ее учебное заведение по обмену.

61-летняя дама так увлеклась беседой с репортером, что не заметила катящуюся с горы девочку. В результате момент, когда ребенок сбил директора с ног, попал на камеру журналистов.

«Не было никакой опасности! У нас был отличный день, на который падение никак не повлияло», — сказала глава школы.