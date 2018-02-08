Будьте осторожны! С крыш в Бишкеке свисают огромные сосульки

На пересечении улицы Киевской и бульвара Эркиндик с крыши свисают огромные глыбы льда. Фото опасных сосулек ИА «24.kg» прислал читатель.

«Тратуар там узкий, рядом университет имени Арабаева, много людей там проходят. В прошлый раз там чуть не убило студентов. Пусть хотя бы оградят на время этот участок. Это надо сделать срочно, все тает, и лед может в любую минуту упасть на головы прохожих», — бьет тревогу бишкекчанин.

По его словам, Служба «185» приняла жалобу.

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