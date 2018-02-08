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Агент 024

В городе Ош парень присвоил забытые бабушкой в кассе банка деньги

В Оше парень забрал себе оставленные бабушкой в кассе банка деньги. Информацию об этом на своей страничке в социальной сети Facebook распространила пользователь Нафиса Ташхождаева.

По ее словам, 2 февраля пожилая женщина зашла в банк, чтобы забрать перевод. После нее в здание вошел молодой человек, обменял тысячу рублей на сомы. Он представился Абдывахабом Токтосуновым. Уходя, молодой человек заметил лежащие у окошка кассы деньги и, оглядевшись, забрал их себе.

ИА «24.kg» связалось с родственниками женщины. Выяснилось, что 82-летняя У.Ташходжаева зашла в здание банка примерно в 12.00, сняла деньги, забрала документы и положила на стол рядом с кассой. Документы и часть денег женщина положила в кошелек, а остальную сумму — 40 тысяч сомов — оставила на столе.

«Минут через 20 она вернулась, а денег уже не было. Когда стали просматривать камеры видеонаблюдения, выяснилось, что деньги взял парень, зашедший в здание после нее. Мы еще не писали заявление в милицию и все же надеемся на добропорядочность человека, который взял деньги», — рассказали редакции.
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