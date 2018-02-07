Пес, воровавший блины, случайно поджег хозяйский дом

В американском городе Саутвик, штат Массачусетс, собака случайно устроила пожар в хозяйском доме, воруя оставленные на плите блины. Об этом сообщил телеканал Bay News 9.

Как отмечается, инцидент произошел, когда хозяев золотистого ретривера не было дома. Камеры наблюдения запечатлели, как собака, забравшаяся на плиту, украла один блин. Скрываясь с «места преступления», она случайно включила одну из конфорок.

Вскоре загорелся оставленный на плите предмет, и комната стала наполняться дымом, из-за чего сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие на место экстренные службы успели остановить распространение огня, дом существенно не пострадал.

Местный пожарный департамент опубликовал на своей странице в Facebook видеозапись с камер наблюдения и призвал жителей города проследить, чтобы дети или домашние питомцы не смогли случайно включить газовую плиту.