Коту отомстили, помыв им машину. «Мстителей» ищет милиция

В Интернете появилось видео, на котором мужчина моет автомобиль, используя вместо тряпки кота. Ролик опубликовали в «ВКонтакте», сообщило РИА «Новости».

На записи владелец автомобиля протирает котом капот и фары автомобиля, периодически макая животное в ведро с водой. Кот не пытается вырваться и лишь мяукает. Человек, снимающий происходящее на камеру, не только не пытается остановить своего приятеля, но и одобрительно шутит.

«Он аж тащится, смотри на него», — со смехом говорит автор ролика. Судя по закадровым нецензурным репликам, так мужчины решили отомстить коту за то, что он запрыгнул на иномарку. По информации местных СМИ, видео сняли в Гулькевичском районе Краснодарского края.

Осторожно! В ролике присутствует нецензурная брань.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранительные органы проводят проверку, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел на Кубани, а также установить личности участников ролика.

В декабре 2017 года Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до пяти лет лишения свободы. За деяния, повлекшие увечье или смерть животного, можно сесть в тюрьму на три года. Если они совершены организованной группой, возможно наказание до пяти лет лишения свободы.