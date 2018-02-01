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Агент 024

Небесные дворники. Уборка снега над пропастью

С одной стороны — отвесная скала, с другой — пропасть, на небесном мосту на горе Хуашань в Китае помещается лишь один человек, который лопатой расчищает путь. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».

По ее данным, на днях фотографии убирающего снег работника в пейзажной зоне горы Хуашань привлекли внимание интернет-пользователей.

Небесный мост находится в восточной части пика Шаньнань горы Хуашань на высоте более 2000 тысяч метров над уровнем моря, он построен на крутом склоне.

Работник с лопатой и метлой в руках на настиле в 30 сантиметров убирает снег с пути. Несмотря на то что настил всего лишь составляет более 100 метров в длину, на его уборку требуется час с лишним.

Относительно такой опасной работы коллеги, которые «сопровождали» работника, отметили, что они уже привыкли и не боятся.
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