Небесные дворники. Уборка снега над пропастью

С одной стороны — отвесная скала, с другой — пропасть, на небесном мосту на горе Хуашань в Китае помещается лишь один человек, который лопатой расчищает путь. Об этом пишет газета «Жэньминь жибао».
По ее данным, на днях фотографии убирающего снег работника в пейзажной зоне горы Хуашань привлекли внимание интернет-пользователей.
Небесный мост находится в восточной части пика Шаньнань горы Хуашань на высоте более 2000 тысяч метров над уровнем моря, он построен на крутом склоне.
Работник с лопатой и метлой в руках на настиле в
Относительно такой опасной работы коллеги, которые «сопровождали» работника, отметили, что они уже привыкли и не боятся.