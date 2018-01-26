Мерцающая вывеска на магазине в Бишкеке установлена без разрешения

Разрешения на мерцающую вывеску на мебельном магазине у ОсОО «EuroStyle» нет. Об этом сообщила пресс-служба мэрии со ссылкой на МП «Бишкекглавархитектура».

По ее данным, не допускается демонстрация мерцающих изображений, текстов на электронных табло, экранах, в бегущей строке наружной рекламы или подсветка вывесок, имеющая мерцающий, неприглушенный свет и создающая прямые направленные лучи света в окна жилых помещений.

Ранее сотрудники МП «Бишкекглавархитектура» выявили несколько рекламных вывесок сети магазинов «Мебельный склад №1», принадлежащих ОсОО «EuroStyle», в разных частях города, в том числе на улице Московской. В ОсОО «EuroStyle» направили уведомление (№273 от 28.12.2017) о нарушении требований законодательства и правил размещения подобных объектов и о необходимости демонтажа рекламных конструкций.

Напомним, накануне о мешающей по ночам вывеске сообщили ИА «24.kg» жильцы ближайшего дома.

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