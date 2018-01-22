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Агент 024

Из-за большого потока желающих получить ID-карту ГРС не укладывается в сроки

Из-за большого потока желающих получить биометрическую ID-карту Государственная регистрационная служба Кыргызстана не успевает выдавать их в установленный срок.

В ИА «24.kg» обратились граждане, сдавшие документы на получение паспортов 28 декабря, но до сих пор не получившие их. «Бесплатные биометрические паспорта, обещанные гражданам, сдавшим документы до Нового года, до сих пор не выданы. Никто из сотрудников ЦОН Октябрьского района не может ответить, когда мы их получим. Хотя уже выдают тем, кто сдал документы 8 января», — пояснили они.

В ГРС объяснили, что в последние дни декабря многие подали анкеты, чтобы успеть получить паспорт бесплатно. «В обычном режиме принимается 2 тысячи анкет в день, в авральном — 6 тысяч. В результате операторы не успевают выдать ID-карты в установленный срок. График сдвинулся на 7-10 дней», — отметили в ведомстве.

В обычном режиме ID-карту должны изготовить за 12 рабочих дней.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.
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