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Власть

Посольства и консульства КР хотят обязать отвечать гражданам в течение пяти дней

Посольства и консульства Кыргызстана хотят обязать отвечать гражданам в течение пяти дней. Соответствующий законопроект парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил в первом чтении.

Инициатор документа — депутат Бактыяр Калпаев.

Он отметил, что на сегодня число граждан КР, проживающих, временно пребывающих или работающих за пределами ее территории, составляет более 500 тысяч человек. В связи с этим возросло количество обращений в дипломатические представительства и консульские учреждения с просьбами об оказании помощи в следующих ситуациях:

• нарушение прав граждан при взаимодействии с местными властями;

• незаконное задержание или ограничение свободы передвижения;

• чрезвычайные ситуации (военные конфликты, стихийные бедствия, эпидемии и другие);

• утрата документов, удостоверяющих личность;

• вопросы трудовой и миграционной эксплуатации.

Учитывая вышеизложенное, по мнению парламентария, требуется усиление мер, направленных на повышение эффективности деятельности консульских служб и оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

В связи с этим Бактыяр Калпаев предлагает сократить срок рассмотрения письменного (электронного) обращения, поступившего в органы государственной власти КР, расположенные на территории другого государства, дипломатические представительства и консульские учреждения, с 14 до 5 дней.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332108/
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