Пока без фонарей. 8-й микрорайон ждет современное светодиодное освещение

Микрорайоны Бишкека, в том числе и 8-й, жители которого жалуются на отсутствие работающих фонарей, внесены в список улиц, где будет современное светодиодное наружное освещение. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, в I и II кварталах планируется установить четыре тысячи современных светодиодных светильников на 72 улицах, в жилых массивах и микрорайонах города.

Точную дату, когда в 8-м микрорайоне появится освещение, не называют. Отметим, фонари, по информации читателя, не горят уже больше года.

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