Фонари горят днем во время их ремонта

На улице Фрунзе производили плановые ремонтные работы, поэтому фонари горели в светлое время суток. Об этом ИА «24.kg» сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, не первый раз жители города обращаются с вопросом, почему днем на улицах горят фонари. «В связи с требованиями техники безопасности работники МП «Бишкексвет» вынуждены проводить ремонтно-восстановительные работы в дневное время при включенном уличном освещении», — пояснили в мэрии.

Кроме того, существующая схема электропитания сетей уличного освещения города не предусматривает подачи или снятия напряжения на определенном участке, поэтому свет может гореть одновременно на нескольких улицах, имеющих единую точку подключения сети.

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