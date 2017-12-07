«Агент 024»: В микрорайоне «Улан-2» пешеходный переход ведет в арык

Житель микрорайона «Улан-2» прислал в WhatsApp-канал ИА «24.kg» фотографию пешеходного перехода, ведущего в арык.

«Молодые через арык перепрыгивают, а вот старикам тяжело. Тротуара в этом месте тоже нет», — сообщил читатель.

Это не единственная «зебра», ведущая в никуда. Ранее сообщалось, что на пересечении улиц Скрябина и Юнусалиева (бывшей Маркса) пешеходный переход упирается в мусорные баки.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру (0555) 312–024.