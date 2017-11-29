Бишкекчане недовольны выездом с улицы Садыгалиева на проспект Дэн Сяопина

Жители улиц П.Лумумбы и Садыгалиева недовольны выездом с Садыгалиева на проспект Дэн Сяопина. Фото нового проезда они прислали на WhatsApp-канал ИА «24.kg».

«Уже давно ругаемся с подрядчиками по ремонту выезда на светофор на этом перекрестке. Они как попало строят новый выезд. Говорят нам, что в мэрии так запланировали. Хотя там нам сказали, что он будет прямой и шириной четыре метра», — написал читатель.

По его словам, раньше выезд был ближе к трассе, а сейчас проводят впритык к частным домам.

«На старом месте сделают тротуар. Тротуар с местом отдыха для горожан — это хорошо, но проезд для машин они сделали узким и кривым. Здесь даже крупногабаритная машина не проедет», — сообщил бишкекчанин.

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