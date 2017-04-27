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Агент 024

Вместо празднования дня рождения семья собрала деньги нуждающимся детям

Вместо празднования дня рождения сына сингапурская семья собрала деньги для реабилитационного детского центра. Об этом сообщил глава семьи Нисар Кешвани.

Когда Сахил Кешвани и его родители узнали о том, что центру нужна поддержка, они сразу же решили помочь. Вместе с остальными членами семьи, друзьями и неравнодушными гражданами они собрали более 130 тысяч сомов.

«Мы часто ходим с нашим сыном на детские праздники. И как-то мы задали себе вопрос: как сделать так, чтобы третий день рождения Сахила был наполнен большей пользой? — рассказала мама Малати. — Мы решили поделиться радостью праздника с обездоленными детьми».

Фото Нисара Кешвани. Праздник в реабилитационном центре

«Мы надеемся, что этот пример вдохновит других на то, чтобы оказывать помощь нуждающимся», — отметил папа мальчика Нисар.

Семья Кешвани — выходцы из Сингапура, но последние восемь лет проживают в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/50658/
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