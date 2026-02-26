Сутки на ликвидацию. Частная парковка возле стоматологии признана незаконной

Частная парковка возле стоматологического центра в Бишкеке на улице Туголбая Ата признана незаконной. В мэрии города оперативно отреагировали на жалобу читательницы 24.kg.

Пресс-служба муниципалитета сообщает, что по информации управления по контролю за землепользованием с выездом на место выяснено: ограждение установлено без разрешительных документов. В отношении объекта составлен протокол о правонарушении с наложением штрафа в размере 100 тысяч сомов.

Стоматологический центр обязался добровольно демонтировать незаконную парковку в течение 24 часов.

Ранее сообщалось, что частная стоматологическая клиника устроила на тротуаре, расположенном на улице Туголбая Ата, служебную парковку и электрозаправку.