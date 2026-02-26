15:53
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Агент 024

Уже сутки нет света. Жители дома на улице Лермонтова в Бишкеке просят помощи

В жилом доме на улице Лермонтова, 1а в Бишкеке более суток отсутствует электроснабжение. Об этом 24.kg сообщили горожане.

По их словам, в доме проживают свыше 50 человек, среди которых есть пожилые люди и дети. Единственным источником тепла в квартирах является электричество. В условиях понижения температуры до 5 градусов жильцы оказались без возможности обогреть помещения, приготовить пищу и даже вскипятить воду.

Как утверждают горожане, представитель Восточного РЭС сообщил, что трансформатор, к которому подключен дом, «не находится в их распоряжении», и предложил жителям самостоятельно приобрести необходимые запчасти, после чего специалисты готовы выполнить ремонтные работы.

К тому же, по словам жильцов, трансформатор оказался затоплен водой.

«У нас в доме старики, дети, более 50 жителей. Трансформатор затоплен водой. Это халатность и оставление людей в опасности», — говорят они.

Жители также задаются вопросом, почему их дом нельзя временно подключить к альтернативным источникам электроснабжения. Они просят соответствующие органы дать правовую оценку действиям сотрудников Восточного РЭС и работников муниципальной администрации Свердловского района.

Бишкекчане надеются на оперативное вмешательство ответственных служб и скорейшее восстановление подачи электроэнергии.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024. 
Ссылка: https://24.kg/agent_024/363625/
просмотров: 779
Версия для печати
Материалы по теме
После отказа от бумажных квитанций по свету сэкономлено 40 тонн бумаги
КР экспортировала в 2025 году 3,886 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
В 2026 году в КР планируют введение в эксплуатацию ряда солнечных электростанций
В Минэнерго отказались назвать цену импортируемой электроэнергии: гостайна
Всемирный банк поддержит первый региональный рынок электроэнергии в ЦА
Какие страны не выполнили план по импорту электроэнергии в Кыргызстан
Адылбек Касымалиев встретился с инвесторами в сфере энергетики
«Это же государственное?» Почему кыргызстанцев призывают экономить свет
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке кто-то выкинул в&nbsp;мусор прекрасные картины. Горожане ищут их&nbsp;автора В Бишкеке кто-то выкинул в мусор прекрасные картины. Горожане ищут их автора
&laquo;Кыргызтест&raquo;&nbsp;&mdash; очереди в&nbsp;100&nbsp;человек: горожане жалуются на&nbsp;хаос и&nbsp;закрытые двери «Кыргызтест» — очереди в 100 человек: горожане жалуются на хаос и закрытые двери
Жители Чок-Тала: Мы&nbsp;не&nbsp;можем получить 5&nbsp;соток, пока земли продают гектарами Жители Чок-Тала: Мы не можем получить 5 соток, пока земли продают гектарами
Городище Ак-Бешим и&nbsp;февральский Бишкек. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Городище Ак-Бешим и февральский Бишкек. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
26 февраля, четверг
15:50
Хотите новый лифт? Жильцы сами должны закупать провода — мэрия Бишкека Хотите новый лифт? Жильцы сами должны закупать провода ...
15:40
Горсуд вернул дело Имамидина Ташова в первую инстанцию
15:39
Пост первого заместителя спикера Жогорку Кенеша занял Медер Алиев
15:30
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
15:15
Статья 278 УК. Независимые журналисты просят власти пересмотреть уголовные дела