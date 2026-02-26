Уже сутки нет света. Жители дома на улице Лермонтова в Бишкеке просят помощи

В жилом доме на улице Лермонтова, 1а в Бишкеке более суток отсутствует электроснабжение. Об этом 24.kg сообщили горожане.

По их словам, в доме проживают свыше 50 человек, среди которых есть пожилые люди и дети. Единственным источником тепла в квартирах является электричество. В условиях понижения температуры до −5 градусов жильцы оказались без возможности обогреть помещения, приготовить пищу и даже вскипятить воду.

Как утверждают горожане, представитель Восточного РЭС сообщил, что трансформатор, к которому подключен дом, «не находится в их распоряжении», и предложил жителям самостоятельно приобрести необходимые запчасти, после чего специалисты готовы выполнить ремонтные работы.

К тому же, по словам жильцов, трансформатор оказался затоплен водой.

«У нас в доме старики, дети, более 50 жителей. Трансформатор затоплен водой. Это халатность и оставление людей в опасности», — говорят они.

Жители также задаются вопросом, почему их дом нельзя временно подключить к альтернативным источникам электроснабжения. Они просят соответствующие органы дать правовую оценку действиям сотрудников Восточного РЭС и работников муниципальной администрации Свердловского района.

Бишкекчане надеются на оперативное вмешательство ответственных служб и скорейшее восстановление подачи электроэнергии.

