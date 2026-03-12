22:39
Общество

Безопасность граждан. На берегах двух каналов в городе Ош установят ограждения

Мэр города Ош Жанарбек Акаев ознакомился с состоянием каналов Увам и Жекелик, проходящих через муниципальные территории «Курманжан Датка» и «Манас-Ата». Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, глава города поручил соответствующим службам в кратчайшие сроки оградить и привести в порядок берега каналов, чтобы обеспечить безопасность жителей.

«В ходе обхода мэр также встретился с жителями, проживающими у берегов канала, и сообщил, что в ближайшее время будут установлены новые ограждения в соответствии с требованиями безопасности, а территория будет полностью благоустроена. Он призвал жителей не осуществлять незаконный захват берегов каналов и предупредил, что при выявлении подобных случаев будут приняты меры в соответствии с законом», — говорится в сообщении.
Безопасность граждан. На берегах двух каналов в городе Ош установят ограждения
