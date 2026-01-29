14:02
Агент 024

Бишкекчане просят оградить котлован на проспекте Манаса более качественно

Фото бишкекчан

Жители Бишкека обращаются к городским и государственным органам с просьбой оборудовать котлован более качественными защитными ограждениями на проспекте Манаса — между улицами Боконбаева и Московской.

По словам горожан, в непосредственной близости от места строительства, примерно в 10 метрах, расположен детский сад, что вызывает особую обеспокоенность у них.

Местные жители также утверждают, что строительная техника регулярно занимает тротуар, создавая опасность для пешеходов, а вокруг стройплощадки наблюдаются грязь и слякоть.

«Когда безопасность граждан будет выше интересов строительных компаний? Постоянно их спецтехника стоит на тротуаре, везде грязь», — возмущаются бишкекчане.

Отдельное беспокойство вызывает глубина котлована. По словам жителей, его глубина составляет от 20 до 30 метров, при этом тротуар рядом с объектом начал обваливаться.

Котлован 20-30 метров глубиной, тротуар туда буквально обваливается. Куда смотрит Минстрой?

Бишкекчане

Горожане также опасаются, что в случае падения в котлован последствия могут быть трагическими. По их словам, застройщик планирует перенести ограждение стройки на тротуар, что нарушает строительные нормы и правила (СНиП), включая отступы от границ участка.

Жители просят компетентные органы провести проверку, обязать застройщика привести объект в соответствие с нормами и обеспечить безопасный проход для пешеходов.

