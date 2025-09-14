15:16
Агент 024

Аламединское ущелье и слияние Нарына и Кара-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому и Барскоонскому ущельям, полюбуемся облаками над Иссык-Кулем, заедем на Сон-Куль и Сары-Челек и доберемся до пика Ленина.

В прошлое воскресенье жители Бишкека и не только стали свидетелями редкого явления — полного затмения Луны. Оно произошло вечером 7 сентября и стало самым продолжительным за последние три года. В течение 82 минут спутник находился в тени Земли и приобрел насыщенный красный оттенок, который называют «кровавой Луной».

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. «Кровавая луна» над Бишкеком, 7 сентября
Отправляемся в самое популярное и ближайшее к Бишкеку Аламединское ущелье. В его верховьях побывал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Теперь двигаем на Иссык-Куль. После летних отпусков фотографий с озера будет много. Это в «Кыргызском взморье» сделал Эмиль Джороев.

Взлетим над озером и полюбуемся на него вместе с Евгением Липкиным с высоты птичьего полета. Заодно и вспомним недавнее прекрасное время отпусков.

Переедем на южный берег Иссык-Куля. Там находится живописное Барскоонское ущелье. В августе там побывал Эмиль Жээнбеков и сделал видео.

Перебираемся в Нарынскую область. Там есть очень популярное среди туристов озеро Сон-Куль. Его посетила Жумагуль Тентиева.

Там же этим летом побывала еще один наш автор — Анара Джорабаева.

Анары Джорабаевой
Фото Анары Джорабаевой. Озеро Сон-Куль
Теперь нас ждет уже Джалал-Абадская область и не менее живописное озеро Сары-Челек. Там побывал Ажыбек Нурланов.

Айнура Манап кызы (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur) побывала на месте слияния двух рек — Нарына и Кара-Суу.

Манап кызы Айнуры
Фото Манап кызы Айнуры. Слияние Нарына и Кара-Суу
Завершим наше путешествие далеко на юге — в Алайском районе у подножия пика Ленина. Тем побывал и сделал видео Алмаз Таштемир уулу (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий и сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
