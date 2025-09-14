Аламединское ущелье и слияние Нарына и Кара-Суу. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому и Барскоонскому ущельям, полюбуемся облаками над Иссык-Кулем, заедем на Сон-Куль и Сары-Челек и доберемся до пика Ленина.

В прошлое воскресенье жители Бишкека и не только стали свидетелями редкого явления — полного затмения Луны. Оно произошло вечером 7 сентября и стало самым продолжительным за последние три года. В течение 82 минут спутник находился в тени Земли и приобрел насыщенный красный оттенок, который называют «кровавой Луной».

Фото Сергея Ханова. «Кровавая луна» над Бишкеком, 7 сентября

Отправляемся в самое популярное и ближайшее к Бишкеку Аламединское ущелье. В его верховьях побывал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

















Перебираемся в Нарынскую область. Там есть очень популярное среди туристов озеро Сон-Куль. Его посетила Жумагуль Тентиева.

Там же этим летом побывала еще один наш автор — Анара Джорабаева.

Фото Анары Джорабаевой. Озеро Сон-Куль











Фото Манап кызы Айнуры. Слияние Нарына и Кара-Суу

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий и сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.