Озеро Сары-Челек и водопад с ледника. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому ущелью, полюбуемся закатом на Иссык-Куле, заглянем в Сказку, заедем на Сары-Челек и доберемся до пика Ленина на Памире.

Сразу выбираемся из города в Аламединское ущелье. Именно там можно полюбоваться водопадом, который образует сток с ледника Забирова. Видео сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Необычный закат на Иссык-Куле сфотографировал в начале августа Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Страшный закат на Иссык-Куле, 1 августа





























«Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — рассказала о своих фотографиях Манап кызы Айнура (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).





