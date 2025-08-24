15:07
Озеро Сары-Челек и водопад с ледника. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы прогуляемся по Аламединскому ущелью, полюбуемся закатом на Иссык-Куле, заглянем в Сказку, заедем на Сары-Челек и доберемся до пика Ленина на Памире.

Сразу выбираемся из города в Аламединское ущелье. Именно там можно полюбоваться водопадом, который образует сток с ледника Забирова. Видео сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Необычный закат на Иссык-Куле сфотографировал в начале августа Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Страшный закат на Иссык-Куле, 1 августа
Отправляемся на прославившееся благодаря Всемирным играм кочевников джайлоо Кырчын. «Иссык-Кульский Чункурчак как всегда неотразим в это время года», — написал о своих фотографиях Бакыт Шукуралиев.

Переберемся на южный берег Иссык-Куля, где находится не менее известный каньон Сказка. Там побывал Эмиль Жээнбеков.

«Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — рассказала о своих фотографиях Манап кызы Айнура (страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие на юге Кыргызстана — в Алайском районе. «Пик Ленина застлан облаками», — написал о своем видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh). Это одна из высочайших вершин Центральной Азии, находящаяся в горной системе Памира (7134 метра).

Надеемся, вам понравилась наша подборка. Кстати, ее создателем может стать любой желающий. Сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Озеро Сары-Челек и водопад с ледника. Фото и видео читателей 24.kg
