Агент 024

Джайлоо Каркыра и закат на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся немного по Чуйской области, а потом отправимся на Иссык-Куль, откуда уже доберемся до южных красот республики.

Вместе с Дилярой Альмеевой отправимся в Ак-Сууйское ущелье. Как она написала, фотографии сделаны во время поездки к пику имени Владимира Путина.

Теперь отправимся на Иссык-Куль. Дорога туда идет через всем известное Боомское ущелье. Фото там сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Ильи Шипулина
Фото Ильи Шипулина. Боомское ущелье, июль
Короткое видео горной речки в ущелье Барскоон в июле сделал Олжобай Джумагулов.

Немного еще побудем на южном берегу Иссык-Куля. Таким его в июле увидела Анастасия Щербакова.

Полюбуемся закатом на озере, который увидел наш постоянный автор Сергей Ханов.

Теперь отправимся в иссык-кульские горы — на джайлоо Каркыра, где побывал Гульчоро Байзаков.

Гулчоро Байзакова
Фото Гулчоро Байзакова. Джайлоо Каркыра

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).

Завершим наше путешествие на джайлоо Ажике в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Там побывал и сделал видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий и сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
