Джайлоо Каркыра и закат на Иссык-Куле. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня прогуляемся немного по Чуйской области, а потом отправимся на Иссык-Куль, откуда уже доберемся до южных красот республики.

Вместе с Дилярой Альмеевой отправимся в Ак-Сууйское ущелье. Как она написала, фотографии сделаны во время поездки к пику имени Владимира Путина.







Теперь отправимся на Иссык-Куль. Дорога туда идет через всем известное Боомское ущелье. Фото там сделал Илья Шипулин (страничка в Instagram — @progorushki).

Фото Ильи Шипулина. Боомское ущелье, июль

Немного еще побудем на южном берегу Иссык-Куля. Таким его в июле увидела Анастасия Щербакова.









Полюбуемся закатом на озере, который увидел наш постоянный автор Сергей Ханов.





Теперь отправимся в иссык-кульские горы — на джайлоо Каркыра, где побывал Гульчоро Байзаков.

Фото Гулчоро Байзакова. Джайлоо Каркыра

«Озеро Кара-Камыш — это маленький рай на земле. Оно и скалы будто хранят большую историю. Там царит умиротворяющая тишина. Горный воздух, нетронутая природа — все здесь дышит жизнью и свободой. Государственный биосферный заповедник «Сары-Челек» — это сказка, ожившая наяву», — написала о своем путешествии Манап кызы Айнура страничка в Instagram — @manapkyzy_ainur).













Завершим наше путешествие на джайлоо Ажике в Кара-Кульджинском районе Ошской области. Там побывал и сделал видео Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

