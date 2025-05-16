Жара. Зачет по физкультуре у выпускников в Бишкеке решили перенести

В столичной школе № 20 прислушались к просьбам родителей и перенесли зачет школьников по физкультуре на следующую неделю. Об этом сообщила читательница 24.kg.

Ранее она возмутилась, что выпускникам 9-х классов назначили зачет сегодня на 13.30, несмотря на штормовое предупреждение об аномальной жаре.

По данным Минобразования, выпускники школ должны сдать зачет по физической культуре с 15 по 24 мая во внеурочное время.

По данным Гидрометеорологической службы, 16-17 мая в республике ожидается до +40.

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