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Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.

Далеко сразу не собираемся — едем в Аламединское ущелье, которое совсем рядом с Бишкеком. Красивые фотографии во время его посещения сделал наш постоянный автор Евгений Липкин.

Двигаемся в другое ущелье — Кегетинское. Во время поездки туда Надежда Хабичевская сделала фотографии тумана, который наползал на осенний лес.

 

Заглянем на декабрьский Иссык-Куль. Фотографию в селе Бостери сделал Сергей Ханов.

Сергея Ханова
Фото Сергея Ханова. Бостери, 11 декабря 2024 года

Перебираемся в Нарынскую область. Там побывал Илья Шипулин, сделал фотографии и поделился ими с читателями 24.kg.

Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/314342/
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