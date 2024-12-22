Аламединское ущелье и туман в Кегеты. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео.

Далеко сразу не собираемся — едем в Аламединское ущелье, которое совсем рядом с Бишкеком. Красивые фотографии во время его посещения сделал наш постоянный автор Евгений Липкин.

















Двигаемся в другое ущелье — Кегетинское. Во время поездки туда Надежда Хабичевская сделала фотографии тумана, который наползал на осенний лес.

Заглянем на декабрьский Иссык-Куль. Фотографию в селе Бостери сделал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Бостери, 11 декабря 2024 года

Перебираемся в Нарынскую область. Там побывал Илья Шипулин, сделал фотографии и поделился ими с читателями 24.kg.





Надеемся, работы наших авторов не оставили вас равнодушными. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. И сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

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