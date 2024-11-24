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Осенний Ак-Тюз и озеро Кель-Когур. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы пройдемся по осеннему Бишкеку, заберемся в горы и посетим пару озер.

Золотая осень в Бишкеке в серии фотографий Николая Манаковского. Сделал он их в конце октября. Ощущаете разницу с тем, как выглядит Бишкек сейчас?

«Отправляю фото одного из моих горных походов. Северо-восточная вершина горы Жаман-Эчки в Чуйской области, Московском районе. 28 −30 сентября 2024 года», — рассказал о своем ролике Константин Соколов.

Отправляемся на восток Чуйской области — в ущелье Ак-Тюз. В октябре там побывал один из наших постоянных авторов Евгений Липкин.

Рядом находится Чон-Кемин, который становится следующей точкой нашего путешествия. Там находится озеро Кель-Когур, на котором побывала и сделала фотографии Сезим Таалайканова.

Сезим Таалайкановой
Фото Сезим Таалайкановой. Озеро Кель-Когур

В завершение сегодняшнего путешествия с помощью студента Эрлана Асанова отправимся на Иссык-Куль.

Надеемся, что вам понравились работы наших авторов. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Да и сделать это просто.

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Осень в Бишкеке и гора Жаман-Эчки. Фото и видео читателей 24.kg

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/311467/
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