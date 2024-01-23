Парковка вместо газона. Бишкекчанин недоволен, что уничтожают зеленые зоны

Бишкекчанин недоволен, что уничтожают зеленые зоны. Об этом он написал на WhatsApp 24.kg.

«Как коренного жителя, меня беспокоит проблема бесконтрольного уничтожения зеленых зон между дорогой и тротуаром. Почему частным компаниям разрешают убирать кусты, деревья и закатывать это все в бетон и асфальт? Это защитный барьер от пыли и жары, источник влаги и кислорода! Почему нет положения, чтобы обязать частников хотя бы 50 процентов этой территории оставлять зелеными? Ведь это облик нашего города», — написал он.

Фото читателя 24.kg. Раньше здесь была зеленая зона

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