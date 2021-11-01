В столичной школе требуют на физкультуру соблюдать белый верх и черный низ

Учитель физкультуры требует, чтобы дети приходили к нему на уроки в белых футболках и черных брюках. Законно ли это, интересуется читательница 24.kg.

«Более того, преподаватель говорит, что дети невоспитанные, так как они не соблюдают этот дресс-код. Перед началом учебного года ничего про спортивную форму нам не говорили, купили ту, которая понравилась ребенку. Теперь что, покупать новую?» — задается вопросом родитель.

Вице-мэр Виктория Мозгачева ответила, что никакого требования к цветам спортивной формы нет. «Единственное, чтобы она была именно спортивной. То есть чтобы дети не ходили на уроки физкультуры в джинсах или брюках, рубашках», — сказала она.

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