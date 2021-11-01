18:29
USD 84.80
EUR 98.82
RUB 1.20
Агент 024

В столичной школе требуют на физкультуру соблюдать белый верх и черный низ

Учитель физкультуры требует, чтобы дети приходили к нему на уроки в белых футболках и черных брюках. Законно ли это, интересуется читательница 24.kg.

«Более того, преподаватель говорит, что дети невоспитанные, так как они не соблюдают этот дресс-код. Перед началом учебного года ничего про спортивную форму нам не говорили, купили ту, которая понравилась ребенку. Теперь что, покупать новую?» — задается вопросом родитель.

Вице-мэр Виктория Мозгачева ответила, что никакого требования к цветам спортивной формы нет. «Единственное, чтобы она была именно спортивной. То есть чтобы дети не ходили на уроки физкультуры в джинсах или брюках, рубашках», — сказала она.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.

Ссылка: https://24.kg/agent_024/212308/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
В школе № 51 Бишкека нет отопления. Родители боятся, что детей отправят на онлайн
В Бишкеке сдали в эксплуатацию новый корпус школы № 72. Но учиться в нем нельзя
Не прошло и пяти лет. В жилмассиве «Мурас-Ордо» достроят школу
В микрорайоне «Джал» Бишкека заканчивают пристройку к школе-гимназии № 72
В Бишкеке в школе № 45 прорвало теплотрассу
Стало известно, когда вернется к офлайн-обучению закрытая на карантин школа
Трубы старые. В мэрии Бишкека хотят увеличить расходы на капремонт школ
В школах Бишкека не хватает 264 учителей
В Бишкеке МТУ занимает помещение в школе. В БГК просят его перевести
В управлении образования мэрии Бишкека новый руководитель
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке один водитель повернул не&nbsp;с&nbsp;той полосы, другой через двойную сплошную В Бишкеке один водитель повернул не с той полосы, другой через двойную сплошную
В&nbsp;соцсетях просят найти и&nbsp;наказать школьника, игравшего с&nbsp;огнем в&nbsp;классе В соцсетях просят найти и наказать школьника, игравшего с огнем в классе
В&nbsp;селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до&nbsp;20&nbsp;сомов В селе Восток водители маршруток самовольно подняли тариф до 20 сомов
Чудаки парковки. Тротуар возле здания Минздрава в&nbsp;Бишкеке превратили в&nbsp;стоянку Чудаки парковки. Тротуар возле здания Минздрава в Бишкеке превратили в стоянку
Бизнес
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
&laquo;Откройте депозит&nbsp;&mdash; и&nbsp;получите подарок&raquo;: акция в&nbsp;честь 11-летия &laquo;Керемет Банка&raquo; «Откройте депозит — и получите подарок»: акция в честь 11-летия «Керемет Банка»
1 ноября, понедельник
18:14
В столичной школе требуют на физкультуру соблюдать белый верх и черный низ В столичной школе требуют на физкультуру соблюдать белы...
18:10
Садыр Жапаров встретился с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
18:05
Частный самолет для Садыра Жапарова. Сколько стоит и как выглядит борт
17:58
Садыр Жапаров встретился с президентом Исламского банка развития
17:37
Убийство Улана Салянова. В деле фигурирует машина бывшего мэра Токмака