Три года жители переулка Кой-Ташского не могут добиться восстановления дороги

Более трех лет жители переулка Кой-Ташского в Бишкеке не могут добиться восстановления дорожного полотна. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, асфальт разрушил застройщик, когда проводил коммуникации к дому.

«А после завершения работ не восстановил его. На протяжении трех лет звоним и в акимиат, и в мэрию, никаких изменений», — сказал горожанин.

Напомним, ранее на частного застройщика, разрушевшего асфальт, пожаловались жители улицы Севастопольской. В муниципалитете ответили, что фирму оштрафовали на 23 тысячи сомов. При этом не сообщили, будет ли восстановлено дорожное полотно.

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