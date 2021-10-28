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Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке

Три года жители переулка Кой-Ташского не могут добиться восстановления дороги

Более трех лет жители переулка Кой-Ташского в Бишкеке не могут добиться восстановления дорожного полотна. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, асфальт разрушил застройщик, когда проводил коммуникации к дому.

«А после завершения работ не восстановил его. На протяжении трех лет звоним и в акимиат, и в мэрию, никаких изменений», — сказал горожанин.

Напомним, ранее на частного застройщика, разрушевшего асфальт, пожаловались жители улицы Севастопольской. В муниципалитете ответили, что фирму оштрафовали на 23 тысячи сомов. При этом не сообщили, будет ли восстановлено дорожное полотно.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/211861/
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