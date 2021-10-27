Чудаки парковки. Сотрудники ГУОБДД «не видят» таксистов на остановке у вокзала

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.
Каждый день машины заезжают на велодорожку на улице Байтика Баатыра.
Ежедневно на улице Ауэзова занимают автомобилями тротуар. «Превратили в парковку. С детской коляской не пройти», — написал очевидец.
«А так разве можно ставить автомашину? Или у нас все можно «Лексусам»?» — интересуется автор фото, сделанного на улице Гоголя.
Этот автомобиль оставили прямо на перекрестке.
«Перед остановочным пунктом возле Старого автовокзала стоит знак «Остановка запрещена». Такси постоянно стоят здесь, нарушая правила, и мешают общественному транспорту», — написал читатель.
Сотрудники ГУОБДД, по его словам, ничего не делают.
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