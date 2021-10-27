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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Сотрудники ГУОБДД «не видят» таксистов на остановке у вокзала

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Каждый день машины заезжают на велодорожку на улице Байтика Баатыра.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Ежедневно на улице Ауэзова занимают автомобилями тротуар. «Превратили в парковку. С детской коляской не пройти», — написал очевидец.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«А так разве можно ставить автомашину? Или у нас все можно «Лексусам»?» — интересуется автор фото, сделанного на улице Гоголя.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Этот автомобиль оставили прямо на перекрестке.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«Перед остановочным пунктом возле Старого автовокзала стоит знак «Остановка запрещена». Такси постоянно стоят здесь, нарушая правила, и мешают общественному транспорту», — написал читатель.

Сотрудники ГУОБДД, по его словам, ничего не делают.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/211825/
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